Periodistas costarricenses calientan la previa: “Nunca Costa Rica le tuvo, le tiene, ni le tendrá miedo a Panamá”, “Son nuestros hijos”

Los periodistas de Costa Rica siguen creyendo en su selección, a pesar de haber tenido unos meses no tan buenos, más que todo la última parte del seleccionador Luis Fernando Suárez. La convulsión futbolística que vivió La Sele hizo que la Fedefutbol removiera de su cargo a Suárez y que se nombrara a Gustavo Alfaro como técnico principal, quien dicho sea de paso se estrenará en el banquillo tricolor en la brava serie que tienen contra Panamá. Sin embargo, a pesar de tener poco trabajo acumulado con la selección tica, la prensa de aquel país creen que Costa Rica pasará por encima de los panameños y se citarán, tanto en el Final Four de la Nations League como en la Copa América 2024.

DIEZ se contactó con varios periodistas costarricenses para concer sus impresiones en la previa de la serie, donde están muy optimistas de cara al primera partido que se disputará esta noche en el Ricardo Saprissa Aymá a las 9:00 de la noche, para cerrar la faena en el Rommel Fernández. -LA OPINIÓN DE LA PRENSA DE COSTA RICA

Sergio Alvarado Pol, periódico La Teja de Costa Rica

“Por supuesto que veo posibilidades a Costa Rica en la serie ante Panamá, incluso por un tema histórico y de ser el equipo que ya estaba clavado en cuartos de final, tiene el favoritismo y la responsabilidad para pasar a la próxima ronda a pesar de los buenos resultados que ha obtenido Panamá en los últimos tiempos”. “Por lo que significa el peso de Costa Rica y la presión de la última Final Four, veo a La Sele con las posibilidad. No hay miedo a Panamá, los malos resultados contra ellos se obtuvieron en un momento complicado con Luis Fernando Suárez y donde no había química y el equipo estaba confuso, pero ahora hay otro aire y mucho optimismo y por ende le veo posibilidades de avanzar”.

Estefan Monge, Deportes Repretel

“Soy de los que cree que Costa Rica tiene muchas posibilidades de avanzar y de derrotar a Panamá por diferentes factores, entre ellos la motivación que hay ahorita, el mismo Thomas Christiansen lo dijo en conferencia de prensa”. “El factor anímico va a pesar mucho, el estadio Ricardo Saprissa puede influir bastante y aunado a la ambición de los jugadores por demostrarse ante el nuevo cuerpo técnico y a pesar que no se le ha ganado a Panamá en los últimos juegos, Costa Rica siempre va a ser favorito y tenemos las herramientas y las armas para vencer a los panameños, eso sí, se tiene que mostrar eso en la cancha”.

“Cero miedo. Jamás se le va a temer a Panamá, a los panameños se les tiene respeto, admiro el trabajo que están haciendo, el ímpetu, el coraje que ponen, pero que Costa Rica le tenga miedo a Panamá, jamás. Somos países vecinos, hermanos, y nos han ganado bien, han crecido, pero Costa Rica no le tiene miedo. No se le tuvo miedo a Holanda, a Inglaterra ni a Italia en Mundiales, ¿cómo les vamos a temer a Panamá?”.

Joshua Saborío, XGoleada, Radio Columbia

“¿Que si le tenemos miedo a Panamá?, pues no. Hay un respeto importante por lo que ha venido haciendo la selección de Thomas Christiansen y han mostrado un crecimiento. No creo que afecte el tiempo del profe Alfaro, que sí es muy poco tiempo”. “Esa una situación que Claudio Vivas lo ha manejado muy a lo interno y ha referido mucho en situaciones de juego, en ideas y demás, es un director deportivo de campo y no de escritorio y eso ayudará mucho al funcionamiento de la selección. Tenemos posibilidades, Costa Rica sabe cómo jugar estos partidos importantes”.

Josué Quesada, TD Más

“Nunca Costa Rica le tuvo, le tiene, ni le tendrá miedo a Panamá, para que eso suceda tienen que pasar mil años y yo ya no voy a estar vivo para ver eso. En la actualidad es favorito Panamá, tiene más fútbol y un técnico con más trabajo acumulado que nosotros y juegan mejor al fútbol y lo han confirmado y creo que así lo han expuesto en los últimos enfrentamientos ante Costa Rica, pero nosotros tenemos una piel distinta cuando se juegan cosas importantes y hay una Copa América de por medio y ahí podemos balancear un poquito el favoritismo de Panamá”.

Erick ‘Poncho’ Rodríguez, Gradería Popular de TD Más

“Tenemos al frente una serie interesante ante Panamá y el duelo genera mucha polémica, muchos comentarios y los amigos panameños tienen la costumbre de alegrarse muy rápido y por supuesto que con Costa Rica se creen superiores a nosotros porque nos ganaron unos cuantos partidos amistosos, inclusive aquí en el estadio Nacional, pero en ese entonces estábamos armando un equipo con jugadores del campo local. Lo bueno es que Costa Rica siempre cuando se trata de partidos oficiales ahí es donde saca la cara y siempre salió avante en eliminatorias y demás” “He escuchado a varios periodistas amigos panameños hablando que Costa Rica no merecía estar sembrado en la última parte, pero al final lo que cuenta son los juegos oficiales. Estamos positivos, ¿miedo? no, no hay miedo, mucho menos en el estadio Ricardo Saprissa, para nada. Sí acepto que los juegos ante Panamá son muy complicados porque cada día juegan mejor, tienen buenos jugadores, como Carrasquilla por ejemplo”.

Gustavo López Cárcamo, Tigo Sports Costa Rica

“Lo cierto del caso es que aquí en Costa Rica se maneja una incertidumbre por un nuevo comienzo con Gustavo Alfaro. Lo conocemos porque su carrera internacional ha sido muy visible, sobre todo por lo que hizo con Ecuador en Qatar 2022, pero aquí tiene otra materia prima y en todo nuevo inicio hay un nivel de incertidumbre importante que nos abriga”. “En este momento en Costa Rica podemos estar agarrado de la chapa, del escudo, de la camiseta y de la historia y en donde notablemente Costa Rica es mejor que los panameños, claro, los panameños se agarran de los 10 últimos partidos, pero un encuentro trascendental, Panamá no lo gana”. “Va gracias a un fallo arbitral a una Copa del Mundo y gracias a casi que a un favor futbolístico que le hace Costa Rica al Mundial, todo eso está bien, pero también hay que decir lo otro y ser sinceros. Panamá es una selección, hoy por hoy, muy respetable y con tres años de trabajo con Christiansen, tiene buenas individudalidades, tienen legionarios y un plan de juego conocido”.

“Son una selección que futbolísticamente que si uno no fuera costarricense la pondría favorita para este cruce, pero por la historia y un montón de cosas, a Costa Rica no se le puede poner un zapato encima. Panamá no lo puede ver para abajo ni por encima del hombro, hay un resumen histórico que los panameños tienen que respetar”.

Gaby Jiménez, TD Más

“Hay mucha expectativa por este partido por lo que han dejado las estadísticas los últimos enfrentamientos entre ambos y que no han sido favorables para nuestra tricolor, pero es momento de dar el golpe en la mesa, creo que con el nuevo técnico se respiran aires de positivismos, motivación en los jugadores”. “Para Costa Rica son cosas nuevas lo que esperamos este jueves, pero siempre pensando que todo esto sea positivo para nuestra selección porque se jugará a estadio lleno. No tenemos miedo a Panamá, sí hay un respeto deportivo ante ellos por lo que ha venido haciendo en los últimos años, pero la historia nos respalda a nosotros”.

Óscar Bonilla, Fiebres del Fútbol, Canal 13

“Hay posibilidades para Costa Rica porque es un juego de ida y vuelta, se le puede superar a la selección de Panamá, no creo que exista temor porque a la largo de la historia Costa Rica siempre ha estado a favor de los resultados, sin embargo en los últimos 10 juegos el balance es positivo para los panameños. Ahora bien, Gustavo Alfaro recientemente tomó el equipo y es una incógnita para los panameños y los ticos, ahí pesará mucho el empuje de la afición y qué tanto el jugador costarricense pueda sobresalir en esta serie contra los canaleros”.

Fanny Tayver Marín, Diario La Nación

“Viendo la realidad de las dos selecciones lo que yo imagino es una gran serie entre Costa Rica y Panamá, en la que cualquier cosa puede pasar y la diferencia está en que mientras Panamá trae un proceso de hace tiempo, Costa Rica entra apenas en una nueva era. Costa Rica empieza con Gustavo Alfaro, que lanza un gran mensaje de primera entrada al levantar la mano y decir que si aceptó el puesto lo asume de inmediato. Cualquier otro pudo resguardarse diciendo que su camino arrancaba después de esta serie. Él no, de inmediato se matriculó con el hoy de la Selección y creo que es un acierto de su parte, transmitiéndole confianza a un grupo cargado de talento”. “Siempre se ha dicho que en cuanto a fútbol los ticos somos muy emocionales, muy emotivos, muy de momento. Y eso puede jugar a favor esta vez. ¿Quién no va a querer hacerlo bien con la llegada de un nuevo técnico y con objetivos importantes como el Final Four y el pase a la Copa América?”

“¿Le tienen miedo a Panamá? Me plantean esa pregunta y lo que puedo decir es que miedo no, pero respeto sí, como se lo merece Panamá al ser la selección del área centroamericana con mayor crecimiento. Algo ha hecho bien Panamá en los últimos tiempos que las demás selecciones del área no y eso es realmente lo que se debe revisar. Además, qué miedo puede tener una selección con una generación que si se lo propone puede trascender, sabiendo que sí se puede, al revisar una historia que señala que de 1990 a hoy, Costa Rica tiene seis mundiales mayores encima, unos buenos, uno brillante y los últimos para el olvido, pero que a la vez son los que plantean el gran reto para esta nueva generación de retomar el camino. Tampoco hay que pensar muy lejos. La prioridad es hoy, esta serie contra Panamá que uno siente que de nuevo en la afición despertó esas ganas de querer creer”.

Kenneth Meléndez, Sinart Canal 13

“En Costa Rica considero no hay mucha expectativa en relación con esta serie por varias razones; Panamá ha venido haciendo bien las cosas y le ha pasado por encima a Costa Rica en los últimos duelos y porque hay nuevo técnico. Las nuevas figuras son las que generan ilusión, es un equipo completamente renovado y con solo Joel Campbell de la vieja guardia. El poco tiempo de Alfaro claramente afectará, pero no creo que sea muy diferente a lo que mostró Suárez, todo lo que venga será positivo para la selección nacional”.

Carlos Serrano, Deportes Repretel

“Veo posibilidades de pasar de ronda porque los ticos suelen crecerse ante los cambios, toda escoba nueva barre bien y el técnico es nuevo y cuando hay cambios de entrenadores, en el país hay una reacción y puede ser instantánea o puede ser que en el camino se encuentre constancia, entonces para la serie ante Panamá hay muchas posibilidades porque en la parte anímica se han renovados y, además, quieren mostrarle al técnico quién es quién”. “Con la llegada de Alfaro se han cambiado varias situaciones, se entrena a doble sesión y en la convocatoria hay mucho jugador joven. A Panamá nunca le vamos a tener miedo, Panamá es hijo de Costa Rica en todos los sentidos futbolísticos, sin embargo, pueda que los panameños por hoy estén más crecidos y tienen todo el derecho de estarlo”.

“El común denominador siempre indica que Costa Rica siempre será el equipo que lleve el peso a su favor, para Panamá ganarle a Costa Rica representa su Copa del Mundo, para Costa Rica es un partido más y por ende el miedo nunca existirá”.

Felipe Castillo Carazo