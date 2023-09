Puntarenas perdió ante Alajuelense y Diego Vázquez se quejó del arbitraje: Le pidieron comparar el de Costa Rica y Honduras y no dudó en responder

“Hubo dos episodios marcados, el primero es que en el primer tiempo el árbitro da cuatro minutos de reposición, medio raro ya que no se perdió tanto tiempo y ahí nos hacen el gol”, dice.

En conferencia de prensa el sudamericano no se excusó por la derrota, pero sí aseguró que le parecieron extrañas ciertas determinaciones del colegiado que arbitró el encuentro.

Y luego añade, “y el segundo un penal clarísimo (no pitado), una mano clarísima que sé que si es al revés, el árbitro la pita, con esos dos episodios el partido cambia, es difícil luchar contra eso. Sin hablar mal me parece que fueron dos errores que incidieron en el partido, no digo que con eso hubiésemos ganado o empatado, pero fueron claros los dos episodios desde mi punto de vista”.

En la siguiente interrogante le preguntaron sobre el arbitraje y sus diferencias entre el de Honduras y Costa Rica, y no quiso ahondar mucho sobre ello.

“Me es difícil establecer una comparación, en todos lados hay virtudes y buenos arbitrajes y también se equivocan porque es una tarea muy compleja la que tienen que realizar”, comenzó diciendo al respecto.