La Sub 17 de Costa Rica pierde contra Senegal y queda comprometida en el Mundial: ¿Qué necesita para clasificar?

Previo a este partido, <b>Costa Rica </b>había conseguido un empate 1-1 ante <b>Emiratos Árabes Unidos</b>, resultado que había generado expectativas entre los aficionados al evidenciar buen desempeño en la cancha. Sin embargo, el punto conseguido no fue suficiente para enfrentar con tranquilidad el duelo contra los senegaleses, rival que se mostró sólido y técnico.El próximo compromiso de los juveniles costarricenses será frente a <b>Croacia</b>, un partido crucial que definirá sus opciones de avanzar en el Mundial. Para seguir con posibilidades de clasificación, <b>Costa Rica</b> deberá sumar una victoria y esperar resultados favorables en los otros grupos para buscar oportunidades como mejor tercero.En concreto, para clasificar a la próxima ronda, la tricolor necesita ganar ante <b>Croacia </b>y que <b>Senegal </b>no consiga una victoria contra <b>Emiratos Árabes Unidos</b> en su último juego. En caso de empate de puntos, los ticos deberán mejorar su diferencia de goles, un aspecto clave que puede marcar la diferencia en esta etapa del torneo.Con esta caída de los ticos, ya todas las selecciones de Centroamérica en la justa mundialista conocieron la derrota, lamentablemente. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/brasil-vs-honduras-en-vivo-tv-abierta-hora-donde-ver-jornada-1-grupo-h-mundial-sub-17-qatar-2025-DJ28031354" target="_blank">Brasil le endosó una paliza horrible de 7-0 a Honduras</a> </b>y<b> Corea del Norte</b> abatió 5-0 a<b> El Salvador</b>, mientras que <b>Panamá </b>fue goleada 4-1 por <b>Irlanda</b>.