La Sub 17 de Costa Rica pierde contra Senegal y queda comprometida en el Mundial: ¿Qué necesita para clasificar?

Esta derrota complica el panorama para la clasificación a la siguiente ronda del torneo para los ticos, que se medirán ante la potencia del grupo, Croacia .

Costa Rica sufrió una dura derrota ante Senegal en el Mundial Sub 17, cayendo 1-0 en un partido decisivo para sus aspiraciones en la competencia. El equipo tico mostró esfuerzo, pero no pudo superar la férra defensiva del conjunto africano, que logró imponerse en los momentos claves del encuentro.

Previo a este partido, Costa Rica había conseguido un empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, resultado que había generado expectativas entre los aficionados al evidenciar buen desempeño en la cancha. Sin embargo, el punto conseguido no fue suficiente para enfrentar con tranquilidad el duelo contra los senegaleses, rival que se mostró sólido y técnico.

El próximo compromiso de los juveniles costarricenses será frente a Croacia, un partido crucial que definirá sus opciones de avanzar en el Mundial. Para seguir con posibilidades de clasificación, Costa Rica deberá sumar una victoria y esperar resultados favorables en los otros grupos para buscar oportunidades como mejor tercero.

En concreto, para clasificar a la próxima ronda, la tricolor necesita ganar ante Croacia y que Senegal no consiga una victoria contra Emiratos Árabes Unidos en su último juego. En caso de empate de puntos, los ticos deberán mejorar su diferencia de goles, un aspecto clave que puede marcar la diferencia en esta etapa del torneo.

Con esta caída de los ticos, ya todas las selecciones de Centroamérica en la justa mundialista conocieron la derrota, lamentablemente. Brasil le endosó una paliza horrible de 7-0 a Honduras y Corea del Norte abatió 5-0 a El Salvador, mientras que Panamá fue goleada 4-1 por Irlanda.