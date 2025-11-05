Mundial Sub-17: Centroamérica aplazada, Canadá y USA dan la cara por Concacaf; así fue la primera jornada en Qatar 2025

El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 concluyó este miércoles con su primera jornada de la fase de grupos, dejando otras goleadas y con una selección centroamericana humillada en su debut en la justa mundialista juvenil. Panamá tuvo un espantoso y decepcionante estreno en el Mundial Sub-17 de Qatar luego de ser aplastado 1-4 por Irlanda en el primer partido del día. Jaden Umeh, Kian McMahon-Brown, Michael Noonan y Max Kovalevskis fueron los autores de los goles de los irlandeses. Moisés Richards hizo el tanto de la hora canalera en el último minuto.

La selección panameña se mostró muy inferior a su rival en la primera parte, fue incapaz de crear ocasiones y concedió muchas en su propia área. Las jugadas a balón parado fueron un dolor de cabeza para los centroamericanos. En el otro partido del Grupo J, Uzbekistán le ganó 2-1 a Paraguay y comparte el liderato con Irlanda, la selección europea es primera por mejor diferencia de goles. Los panameños con cero en su casillero.

EEUU Y CANADÁ LAVAN IMAGEN DE CONCACAF

Estados Unidos y Canadá dieron la cara por la Concacaf en el cierre de la primera jornada del Mundial Sub-17. La selección de las barras y las estrellas derrotaron 1-0 a Burkina Faso en el Grupo I con un gol de Cavan Sullivan en el minuto 79. Los canadienses, por su parte, vinieron de atrás para remontar 2-1 contra Uganda, que se adelantó en el marcador con el tanto de James Bogere, pero Elijah Roche en el minuto 88' y Marius Aiyenero de penal en el 90+8' certificó la victoria de los de la 'Hoja de Maple'. La goleada más abultada del día la propinó la República Checa 6-1 contra la débil Tayikistán, por lo que se ubica en el liderato del Grupo I por delante de Estados Unidos por mejor diferencia de goles.

Francia solventó con un triunfo 2-0 su debut frente a Chile en el Grupo K, en el que también están Canadá y Uganda. En el Grupo L, la Selección de Mali goleó 3-0 a Nueva Zelanda y Austria se impuso por la mínima (1-0) ante Arabia Saudita.

RESULTADOS PRIMERA JORNADA MUNDIAL SUB-17: