Mundial Sub-17: Centroamérica aplazada, Canadá y USA dan la cara por Concacaf; así fue la primera jornada en Qatar 2025

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-sub-17-panama-recibe-golpe-que-concacaf-no-esperaba-y-este-fue-el-resultado-que-saco-frente-a-seleccion-europea-OP28054587" target="_blank">selección panameña</a></b> se mostró muy inferior a su rival en la primera parte, fue incapaz de crear ocasiones y concedió muchas en su propia área. Las jugadas a balón parado fueron un dolor de cabeza para los centroamericanos.En el otro partido del Grupo J, <b>Uzbekistán </b>le ganó 2-1 a <b>Paraguay</b> y comparte el liderato con <b>Irlanda</b>, la selección europea es primera por mejor diferencia de goles. Los <b>panameños</b> con cero en su casillero.