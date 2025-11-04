¿Del Tri a la H? Juega para la selección mexicana en el Mundial Sub-17 y puede ser elegido por Honduras

El <b>Mundial Sub-17 en Qatar 2025</b> comenzó y ya se disputó la segunda jornada donde justamente la Concacaf tuvo alta participación con México, Honduras, El Salvador y Haití.Precisamente Honduras y México, que perdieron ante los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/brasil-vs-honduras-en-vivo-tv-abierta-hora-donde-ver-jornada-1-grupo-h-mundial-sub-17-qatar-2025-DJ28031354" target="_blank">representativos de Brasil</a></b> y Corea del Sur, tiene algo muy en común en este torneo internacional que se desarrolla en Asia.