¿Del Tri a la H? Juega para la selección mexicana en el Mundial Sub-17 y puede ser elegido por Honduras

Precisamente Honduras y México, que perdieron ante los representativos de Brasil y Corea del Sur, tiene algo muy en común en este torneo internacional que se desarrolla en Asia.

El Mundial Sub-17 en Qatar 2025 comenzó y ya se disputó la segunda jornada donde justamente la Concacaf tuvo alta participación con México, Honduras, El Salvador y Haití.

Y es que el protagonista es el joven mediocentro ofensivo Jhonnatan Grajales, futbolista que pertenece a la cantera de las Chivas de Guadalajara y debutó en la Copa del Mundo Sub-17.

Por las venas de Jhonnatan Grajales D’Gomez corre sangre catracha y automáticamente es elegible para la Selección de Honduras. Su caso es muy particular porque tuvo familia que militó en la Liga MX.

El joven nacido en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas un 30 de octubre del 2008, tiene actualmente 17 años de edad es sobrino del exjugador Edoardo Isella D´Gomez, hijo de padre hondureño y quien vistió la camisa de la selección mexicana.

Edoardo Isella D´Gomez ha sido el único caso hasta los momentos de un futbolista con raíces catrachas de militar en la selección mayor mexicana, además hizo carrera en Guadalajara, Tigres, Cruz Azul, Jaguares, América y León en su tierras aztecas, luego en Guatemala para Peñarol La Mesilla y Municipal, donde se retiró en 2014.



Jhonnatan Grajales D’Gomez, su abuela si nació en tierras catrachas, debutó este martes 4 de noviembre en el Mundial Sub-17 en Qatar y disputó todo el partido en la derrota de 2-1 frente a Corea del Sur por el grupo F.

