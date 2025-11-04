Internacionales

Cristiano Ronaldo habló de su retiro y lo que sintió tras alcanzar los 1,000 millones: "Es como ganar un Balón de Oro"

El delantero portugués concedió una entrevista a Piers Morgan en la que revela lo que pretende hacer cuando anuncie su retiro.

2025-11-04

Cristiano Ronaldo volvió a sentarse frente a su amigo, el periodista Piers Morgan, y habló sobre su retirada del fútbol. El delantero de 40 años afirma que será pronto, aunque tiene como objetivo llegar a la cifra de los 1,000 tantos antes de colgar los botines, y seguramente será luego del Mundial 2026.

El máximo goleador histórico también confiesa que quiere seguir muy de cerca la carrera de su hijo Cristiano Jr., quien hoy conquistó su segundo trofeo con Portugal en la categoría Sub-16. Ronaldo revela lo que sintió tras convertirse en el primer jugador multimillonario.

Haaland impacta al contradecir a Pep Guardiola tras compararlo con Messi y Cristiano Ronaldo: "Nadie puede acercarse..."

¿Tienes en mente cuándo sería tu retirada?

"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré. Es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".

Algo que pueda llenar al vacío cuando dejes el fútbol

"Nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado".

¿Qué tienes en mente tras tu retiro?

"Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo".

Tu hijo Cristiano Jr

"Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente".

Hijo de Cristiano Ronaldo ganó su segundo título con Portugal: vencieron a Inglaterra en la final

Dicen que Messi es mejor que tú

"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".

Eres el primer futbolista multimillonario, ¿qué se siente?

"Sabía que esto iba a pasar. Así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me sentí muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra (1,000 millones). Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso".

¿Significa mucho para ti?

"No me sorprende mucho, porque si hablamos de la historia del fútbol, pueden llamarme arrogante o lo que sea, pero los números no mienten. Es algo que siempre digo y seguiré diciendo. Si ves tantos récords en el fútbol, Cristiano está ahí, en lo más alto de la lista. Así que es un récord más".

Messi rechazó a la liga de Cristiano Ronaldo e impactan con contundente mensaje: "No es un campo de entrenamiento"

Manchester United

"El Manchester United ahora mismo no tiene una estructura. Espero que eso cambie, ya que sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo. El Manchester United sigue en mi corazón, lo amo. Tienen que cambiar. En mi opinión, no se trata solo del entrenador o de los jugadores".

Campeón de la Premier League este curso

"El Arsenal puede ganarla esta temporada. Son un muy buen equipo. Nunca se sabe lo que puede pasar en la Premier League. Es una liga muy difícil, pero seguro que es posible para el Arsenal".

Estuviste cerca de llegar al Arsenal

"Es cierto. Estuve cerca de fichar por el Arsenal hace muchos años, pero eso ya es pasado. Honestamente, cuando miro al Arsenal, siempre los veo no como un rival. ¡Me gusta el equipo, me gusta!".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Entrevista
|
Retiro
|
Cristiano Ronaldo
|
Piers Morgan
|