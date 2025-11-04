Cristiano Ronaldo habló de su retiro y lo que sintió tras alcanzar los 1,000 millones: "Es como ganar un Balón de Oro"

<b>Cristiano Ronaldo</b> volvió a sentarse frente a su amigo, el periodista <b><a rel="nofollow" href="https://x.com/piersmorgan">Piers Morgan</a></b>, y habló sobre su retirada del fútbol. El delantero de 40 años afirma que será pronto, aunque tiene como objetivo llegar a la cifra de los 1,000 tantos antes de colgar los botines, y seguramente será luego del Mundial 2026.El máximo goleador histórico también confiesa que quiere seguir muy de cerca la carrera de su hijo <b>Cristiano Jr</b>., quien hoy conquistó su segundo trofeo con <b>Portugal </b>en la categoría Sub-16. <b>Ronaldo </b>revela lo que sintió tras convertirse en el primer jugador multimillonario.