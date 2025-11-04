Cristiano Ronaldo habló de su retiro y lo que sintió tras alcanzar los 1,000 millones: "Es como ganar un Balón de Oro"

Cristiano Ronaldo volvió a sentarse frente a su amigo, el periodista Piers Morgan, y habló sobre su retirada del fútbol. El delantero de 40 años afirma que será pronto, aunque tiene como objetivo llegar a la cifra de los 1,000 tantos antes de colgar los botines, y seguramente será luego del Mundial 2026. El máximo goleador histórico también confiesa que quiere seguir muy de cerca la carrera de su hijo Cristiano Jr., quien hoy conquistó su segundo trofeo con Portugal en la categoría Sub-16. Ronaldo revela lo que sintió tras convertirse en el primer jugador multimillonario.

¿Tienes en mente cuándo sería tu retirada? "Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré. Es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión". Algo que pueda llenar al vacío cuando dejes el fútbol "Nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado". ¿Qué tienes en mente tras tu retiro? "Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo". Tu hijo Cristiano Jr "Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente".

Dicen que Messi es mejor que tú "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde". Eres el primer futbolista multimillonario, ¿qué se siente? "Sabía que esto iba a pasar. Así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me sentí muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra (1,000 millones). Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso". ¿Significa mucho para ti? "No me sorprende mucho, porque si hablamos de la historia del fútbol, pueden llamarme arrogante o lo que sea, pero los números no mienten. Es algo que siempre digo y seguiré diciendo. Si ves tantos récords en el fútbol, Cristiano está ahí, en lo más alto de la lista. Así que es un récord más".