El tico Francisco Calvo revela qué se dijeron con Cristiano Ronaldo en un encontronazo durante la liga de Arabia Saudita

El futbolista costarricense Francisco Calvo vivió una noche especial en la Superliga de Arabia Saudita al enfrentarse cara a cara con Cristiano Ronaldo, en un partido que dejó más que un empate 2-2 entre Al-Ettifaq y Al-Nassr. El defensor centroamericano no solo fue protagonista dentro del terreno de juego, sino que también acaparó la atención por una conversación que sostuvo con el astro portugués en pleno desarrollo del compromiso. El zaguero tico, quien milita actualmente en el fútbol saudí, compartió desde Arabia Saudita los detalles de ese diálogo en una entrevista con Grupo Extra. La charla se dio en medio de una acción polémica del partido, cuando un futbolista de Al-Nassr había sido expulsado, decisión que generó debate entre los protagonistas.

Según relató Calvo, fue el propio Cristiano Ronaldo quien se le acercó para expresar su punto de vista sobre la jugada y defender a su compañero: “Les habían expulsado a un jugador y Cristiano me comentó que creía que no era roja y que el lateral izquierdo era un buen chico. Me estaba explicando cómo él interpretó la jugada y yo le dije que estaba del otro lado de la acción y no la había podido ver, que el árbitro iba a tomar la mejor decisión. Al final, el árbitro le quitó la roja y le mostró amarilla”, explicó. Más allá de la anécdota puntual, el defensor resaltó la actitud y la cercanía del cinco veces ganador del Balón de Oro, subrayando que no se trató de un episodio aislado. Para Calvo, compartir cancha y diálogo con Cristiano Ronaldo representa una experiencia de alto valor futbolístico y humano, especialmente para un jugador centroamericano que ha construido su carrera en ligas exigentes alrededor del mundo. “¿Lo que sentí de Cristiano? Es un tipo con el que se puede hablar, muy profesional. Ya en otras jugadas habíamos conversado y debo decir que es muy accesible. Jugar contra los mejores del mundo es muy bonito, hay que disfrutarlo y aprender de estas experiencias”, añadió el costarricense, dejando en evidencia la admiración y el respeto que existe entre futbolistas de élite, incluso cuando defienden camisetas rivales.