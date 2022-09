Ancelotti revela cuántos goles le ha pedido a Fede Valverde para esta temporada: ‘‘Si no lo hace rompo mi carnet de entrenador’’

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa para valorar el triunfo del Real Madrid sobre el Leipzig, aunque reconoce que no fue el mejor partido para los blancos. El DT destaca la importancia de Fede Valverde y la reacción de Asensio tras ingresar de cambio.

Flojo partido del Madrid

“No fue bueno. No ha sido un partido fantástico, pero queríamos evitar sus contras y por eso no hemos adelantado demasiado la línea ni hemos presionado arriba. Solo dos veces nos han buscado la espalda, pero en general lo hemos controlado. Queríamos jugar para ganar y la vigilancia defensiva era muy importante. Por eso no hemos empujado mucho los medios arriba, pero cuando han bajado la energía hemos empujado más y hemos merecido el triunfo. No les puedo pedir a estas alturas de jugar un partido fantástico, más bien inteligente para ganar los partidos”.

Asensio

“Ha cumplido y ha sido determinante para ganar. Ya dije que su reacción ha sido muy buena y ha hecho un buen partido”.