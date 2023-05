Figura del Barcelona lo deja claro: “No prefiero que pase el Real Madrid, quiero que gane el Manchester City”

“Nosotros estábamos celebrando. No lo hicimos por faltar el respeto. Estábamos haciendo la rueda y alguien me dijo ‘corre, corre’ y corrí más en ese momento que en el resto del partido. Menos nuestro delegado, que salió caminando”.

Tatuajes

“No me gustan. No me veo con uno. A lo mejor algo pequeñito”.

Su primer día en el Barça

“Fue cuando el equipo estaba concentrado en Lisboa por la Champions. Ahí estaban pocos. Y luego está el día que vinieron los cracks. Messi y compañía. Ese día estaba cagado. Hacía como que estaba en el gimnasio, pero era mentira. Hasta que llegó Leo y nos dijo donde nos podíamos sentar”.

Regreso de Messi

“Me gustaría que volviera. Ojalá. Depende del Barça y de Messi”.

Xavi

“Es un tío muy cercano. Fue futbolista y sabe cómo nos comportamos. Él fue joven y sabe cómo tratarnos. Alguna bronca de él me he comido. A veces empieza pausado y va subiendo. Se va enfadando según va hablando. Yo me callo y asiento con la cabeza. No me meto en fregados”.