Bellingham rompe el silencio sobre el Balón de Oro, señala quién debió ganarlo y envía mensaje a Rodri

“Mi estado de forma ha sido bueno, pero faltaba algo de cara al gol. Me echaron la culpa a mí por perder la final. Creo que en la última convocatoria, con nuevas caras, volvió la alegría. Con la camiseta del Madrid no he perdido la sonrisa. Soy el chico con más suerte, representando a mi selección y jugando en el mejor club del mundo”, dijo Bellingham este martes en rueda de prensa.

“La presión no es un problema. En el Madrid la expectativa es muy alta, y con la selección también. Yo sentí que contribuí en momentos clave, pero parecía que el mundo se me echaba encima. Yo pasé la Eurocopa con mi familia, con mis abuelos, pero no había hablado de ellos. Hubo críticas que durante el torne no había hablado con los medios, y que yo estaba de por encima de todo. Esto no era verdad. Cruzaron una línea de respeto, por eso lo tomo personalmente. Prefiero que mis actuaciones hablen, antes que hablar con la prensa británica. Mi madre no quería salir de casa después del torneo”, añadió el británico.

Sobre Trent Alexander-Arnold, uno de los jugadores que se ha relacionado con el Madrid cuando acabe contrato el verano que viene, Bellingham dijo que sería “una falta de respeto” hablar sobre el futuro de su amigo.

“Jugaré con él en la selección el año que viene, esto está garantizado. Es una falta de respeto estar en su casa y hablar de su futuro. Es un gran amigo mío, quiero que le vaya bien y le deseo lo mejor, menos mañana”.

Además, Bellingham alabó a su compañero, Kylian Mbappé, que tendrá la posibilidad de jugar este miércoles en su posición, en la izquierda, ante la baja de Vinícius Júnior.