Ancelotti se rinde ante Bellingham y deja clara su postura en el polémica penal: “No se puede cortar la mano”

“Yo creo que no es penalti porque no se puede cortar la mano. No es un penalti muy claro. La regla dice que un rebote no se puede pitar”, mencionó el entrenador del Real Madrid.

Por otra parte, Ancelotti se rindió ante el buen nivel futbolístico de Jude Bellingham, que alcanzó la cifra de ocho goles con los colores del equipo merengue.

“Me sorprende porque tiene 20 años y parece que tiene 30. Siempre está centrado en el partido y es raro en un futbolista tan joven. Obviamente sorprende un poco. El éxito de la primera parte ha sido porque la posición de Bellingham, Valverde y Rodrygo generaba muchas dudas al Nápoles. Los tres han tenido un papel importante”, aseveró.

Carletto Ancelotti también dejó claro que fue una buena victoria ante el Napoli, pero aseveró que terminaron sufriendo en los últimos minutos del cotejo.