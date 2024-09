Celtic de Palma es segundo y esto necesita Barcelona para ser líder: así quedó la tabla de posiciones del Champions

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES Bolonia vs Shakhtar -0-0 Sparta Praga vs RB Salzburgo - 3-0 PSG vs Girona - 1-0 Brujas vs Borussia Dortmund - 0-2 Celtic - Bratislava - 4-1 Manchester City vs Inter - 0-0





PARTIDOS DEL JUEVES

Estrella Roja vs Benfica - 10:45 AM.

Feyenoord vs Leverkusen - 10:45 AM.

Brest vs Sturm - 1:00 PM.

Atalanta vs Arsenal - 1:00 PM.

Atlético de Madrid vs Lepizig - 1:00 PM.

Mónaco vs Barcelona - 1:00 PM.