“Lo que puedo decir es que me parece un entrenador que ha aportado mucho al fútbol: posesión, juego de ataque, presión y salida desde atrás. Es un innovador del fútbol y le tengo mucho respeto. Es uno de los mejores si no, el mejor. Cada vez que nos enfrentamos, es una pesadilla preparar los partidos, porque siempre tiene ideas que te hacen pensar”

“Sí, no hay duda que estoy muy preparado por la historia que tengo atrás. Cuando juego una eliminatoria hay riesgo que no salga bien, y el riesgo aumenta cuando te vas a enfrentar contra uno de los mejores equipos. Estamos preparados (para recibir críticas)”

Ansiedad de Vini tras no conquistar el Balón de Oro

“No, no lo veo. Lo veo bien aunque no esté a su 100%, le falta poco. Su segunda parte en el derbi marcó la diferencia, fue una pesadilla en la banda izquierda. Motivado y con ganas de jugar”

¿Por qué no juega Vallejo?

“No pasa absolutamente nada con Vallejo, el problema es que se acaba su contrato y preferimos darle minutos a los jóvenes”

Mercado invernal y las diferencias entre los dos equipos:

“Cada uno tiene su opinión y el derecho de hacer lo que quiere hacer. Nada que añadir en este sentido”

Hace meses, se produjo el boicot al Balón de Oro ¿Fue una mala decisión?

“No lo creo. No queríamos participar porque creíamos que Vinicius debía ganar el Balón de Oro. Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no este”

Partido de playoff

“Siempre es un dolor de cabeza. Pero la realidad es esa: cuando nos ha eliminado el City, ha sido campeón; y viceversa. Estoy convencido de que quien pase, llegará lejos en la competición. La sorpresa es que el cruce será en un playoff... y si estamos aquí, no es culpa de la UEFA, sino nuestra. Pero es sorprendente, porque este partido podía ser una final, semifinal o cuartos. Pero, repito: es sólo culpa nuestra”