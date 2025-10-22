El aviso de Courtois al Barcelona tras derrotar a la Juventus: "Después de haber perdido contra ellos el año pasado..."

<b>Courtois </b>valoró el reencuentro de <b>Jude Bellingham</b> con el gol. "Es lo que me gusta de este tipo de jugadores. Vini hace la acción y él esta pendiente de la segunda jugada porque puede caer el balón donde ha ido él. Ha hecho un gran partido, como todo el equipo. Nos faltó meter el 2-0 para estar más tranquilos pero contentos con la victoria". El conjunto merengue ahora se alista para afrontar el Clásico contra <b>Barcelona </b>con el liderato en disputa. Lego recibirá al <b>Valencia </b>el 1 de noviembre y el 4 visitará Anfield para medirse contra el campeón inglés, <b>Liverpool</b>.