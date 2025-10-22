El aviso de Courtois al Barcelona tras derrotar a la Juventus: "Después de haber perdido contra ellos el año pasado..."

Thibaut Courtois celebró con una gran actuación su partido 300 con el Real Madrid, decisivo en el triunfo sobre la Juventus (1-0) por la Champions Legue. El portero belga estuvo a la altura para mantener su cabaña invicta y ya se enfoca en el Clásico liguero del domingo. "Los dos equipos llegamos bien y va a ser un gran partido. Después de haber perdido el año pasado varios partidos contra ellos, este año podemos ganar para poder abrir hueco. Va a ser un partidazo. Esperamos una victoria, siempre con respeto hacia ellos", dijo enfocando en el . Barcelona

En su balance del triunfo ante la Juventus, Courtois admitió que deben mejorar de cara al domingo en defensa, pero resaltó el trabajo del equipo para llevarse los tres puntos de casa. "Muy contento con la victoria. Ha sido un partido muy duro y trabajado, con ocasiones en ambas partes del campo. Nos lo hemos llevado con mucho sudor y es una victoria ante un grande. Sumamos 9 de 9 y ahora toca ir a Anfield", dijo en Movistar+. "Al final ellos son la Juve, no es un equipo pequeño. Defienden once bastante bajo y buscan la contra. No es fácil, hace falta ritmo, mover de un lado a otro con los extremos más abiertos y así hemos hecho más peligro con Vini. Nos han hecho daño y tenemos que estar atentos de cara al domingo", añadió.