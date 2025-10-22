Champions League

El aviso de Courtois al Barcelona tras derrotar a la Juventus: "Después de haber perdido contra ellos el año pasado..."

El portero del Real Madrid ya se enfoca en el Clásico contra los azulgranas en el Santiago Bernabéu.

2025-10-22

Thibaut Courtois celebró con una gran actuación su partido 300 con el Real Madrid, decisivo en el triunfo sobre la Juventus (1-0) por la Champions Legue. El portero belga estuvo a la altura para mantener su cabaña invicta y ya se enfoca en el Clásico liguero del domingo.

"Los dos equipos llegamos bien y va a ser un gran partido. Después de haber perdido el año pasado varios partidos contra ellos, este año podemos ganar para poder abrir hueco. Va a ser un partidazo. Esperamos una victoria, siempre con respeto hacia ellos", dijo enfocando en el . Barcelona

En su balance del triunfo ante la Juventus, Courtois admitió que deben mejorar de cara al domingo en defensa, pero resaltó el trabajo del equipo para llevarse los tres puntos de casa.

"Muy contento con la victoria. Ha sido un partido muy duro y trabajado, con ocasiones en ambas partes del campo. Nos lo hemos llevado con mucho sudor y es una victoria ante un grande. Sumamos 9 de 9 y ahora toca ir a Anfield", dijo en Movistar+.

"Al final ellos son la Juve, no es un equipo pequeño. Defienden once bastante bajo y buscan la contra. No es fácil, hace falta ritmo, mover de un lado a otro con los extremos más abiertos y así hemos hecho más peligro con Vini. Nos han hecho daño y tenemos que estar atentos de cara al domingo", añadió.

Courtois valoró el reencuentro de Jude Bellingham con el gol. "Es lo que me gusta de este tipo de jugadores. Vini hace la acción y él esta pendiente de la segunda jugada porque puede caer el balón donde ha ido él. Ha hecho un gran partido, como todo el equipo. Nos faltó meter el 2-0 para estar más tranquilos pero contentos con la victoria".

El conjunto merengue ahora se alista para afrontar el Clásico contra Barcelona con el liderato en disputa. Lego recibirá al Valencia el 1 de noviembre y el 4 visitará Anfield para medirse contra el campeón inglés, Liverpool.

