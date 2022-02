Courtois habla tras la derrota ante el PSG y revela por qué logró detener el penal de Messi

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, lamentó la derrota 1-0 este martes ante el PSG en el descuento en la ida de octavos de final de la Champions, señalando que “es muy duro perder así”.

Ver: Así fue el penal que le detuvo Courtois a Messi

“Empezamos bastante bien pero no hemos logrado tener calma, hemos sufrido, no hemos tenido posesión y no hemos podido contragolpear”, dijo Courtois a la plataforma Movistar+, tras el encuentro.

“Perdemos un balón muy estúpido, era 0-0, y el balón me pasa por debajo. Una pena, pero está abierto para la vuelta”, dijo Courtois.