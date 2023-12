Ten Hag ya tiene sustituto: El nuevo entrenador que llegaría al Manchester United tras la eliminación en Champions

El Manchester United quedó eliminado el martes de las competiciones europeas como colista de su llave, dañando su legado y la posición del entrenador Erik ten Hag, con el club en mitad de un interminable proceso de venta.

Con esta dura eliminación, Erik ten Hag tiene los días contados al frente del Manchester United. Eso no es ningún secreto y, de hecho, si la realidad del club fuera diferente, ya no se sentaría en el banquillo de Old Trafford.