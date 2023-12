Xavi Hernández tras la derrota del Barcelona en Amberes: “Si estoy preocupado, pero el objetivo está cumplido

“Sí estoy preocupado, es normal. El equipo no está cómodo. Estamos en una mala racha, llevamos dos resultados negativos. Hay que ser críticos con nosotros mismos. Hay que mejorar. El equipo contrario genera, a nosotros nos cuesta generar. El objetivo estaba cumplido. Pero hay que mejorar y saber que no estamos en una buena racha”.

Nivel individual

“Los futbolistas han estado hoy a menor nivel. Hoy. Pero no me gusta hablar en público de algo malo a nivel individual. Tienen más nivel del que están mostrando. Hoy las sensaciones no son buenas y los errores individuales nos cuestan caros. Es cuestión de confianza. Es una cuestión de estar inspirado. Y esta camiseta pesa. El objetivo está cumplido, pero las sensaciones no son buenas. Hay que ser autocrítico. Hay que mejorar para ganar cosas. El sábado es un final. Hay que recuperar a la gente. Aunque ha generado una tensión innecesaria. Estamos en octavos. Es mérito del club y del equipo. Hay que recordar de dónde venimos. Pero estamos vivos. Es momento de disfrutar y de pensar de dónde veníamos”.

Su rol

“Las malas sensaciones se acaban ganando el sábado. Pero no tenemos sensaciones malas desde dentro, es algo de fuera. La decisión fue consensuada. Lewandowski nos dice que está bien, y Gündo, también. Lo decidimos todos, lo hablamos con el grupo. Hoy he estado hablando dos horas con el presidente y con Deco... la derrota que duele es la del Girona, no la de hoy. Estamos en la siguiente ronda y es para estar satisfechos. Hay que mejorar. El sábado es una final. Hoy me siento bien. Estoy positivo. También han entrado jugadores jóvenes”.