El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha lamentado, tras la derrota ante el Inter de Milán (4-3) que ha apeado a su equipo de disputar la final de la Liga de Campeones, que cada decisión "de 50-50" que ha tomado el árbitro ha sido a favor del conjunto italiano.

"No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación", ha añadido en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Giuseppe Meazza.