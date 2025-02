Pep Guardiola advierte al Real Madrid y opinó sobre la roja de Bellingham: “¿1%? Por primera vez mentí”

Partido

“Debemos estar perfectos, atacar y marcar. No es la situación ideal. Tenemos mucho que hacer para pasar. Estamos vivos en varias competiciones. Hay que darlo todo. Este campo es lo que es, pero depende de nosotros”.

Presión

“La presión es bienvenida, sabemos que siempre hay presión. Es un gran estadio y sabemos que tendremos que sufrir”.

Remontada

“El resultado no es bueno, tenemos que hacer un partido perfecto. Atacar, marcar goles, esa es la idea. Necesitamos un partido perfecto para pasar”.

Opciones

“Soy realista y conozco muy bien a mi equipo. Sé lo que hay y que no hemos sido solventes. No he dado con la tecla para ser la máquina que éramos. A ver si mañana podemos ajustar cosas y al menos asusrtarlos. Luego veremos qué ocurre”.