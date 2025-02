¿Fin de ciclo? Guardiola se rinde ante el Real Madrid y explica por qué no jugó Haaland: “Nada dura para siempre”

En la rueda de prensa posterior al partido contra el Real Madrid (3-1), el entrenador catalán fue consultado sobre el “fin de ciclo” en el conjunto inglés y reconoce que “las cosas no son eternas”. También reconoció el gran trabajo de los blancos para pasar la eliminatoria.

“Un poco sí. Las cosas no son eternas, nada dura para siempre. Hemos ganado seis Premier League en siete años, y en Europa hemos estado en cuartos, semifinales y final todos los años”.

“No es cuestión de impotencia. Somos un equipo cojonudo, pero hemos perdido la consistencia. Cuando un equipo es mejor, solo toca felicitarlo. Hemos hecho algo histórico en nuestro país durante muchos años ganando tantas competiciones que no habíamos conseguido antes. Ahora nos tenemos que centrar en clasificar entre los cuatro mejores equipos en Liga”.

“El mejor equipo ganó hoy, hemos hecho un mal año. No tenemos el ritmo que tiene el Madrid en todas las áreas. Es un equipo de ida y vuelta. Han estado mejores, tienen capacidad de correr, de defender en todas las zonas”.

¿Qué ha pasado con Haaland?

“Erling intentó entrenar ayer, pero se hizo daño ante el Newcastle. Le dolía al caminar. Esta mañana me dijo que no estaba preparado, que no se encontraba bien”.

¿Cuál era el plan?

“El plan era intentarlo, tratar de sacar un mejor resultado. No hemos sido capaces de frenar a Mbappé y ha ganado el mejor equipo. El Madrid se lo ha merecido. Lo hemos hecho bastante bien las temporadas pasadas, pero este año no estamos entrando con buen pie. Toca aprender. El físico importa mucho en el Bernabéu y ellos, encima, han mejorado, porque ahora corren más. Presionan alto y son muy dinámicos”.

Sensaciones

“Acepto la realidad y ellos han sido mejores. Ya está. La temporada pasada estábamos jugando muy bien, pero esta no. Yo siempre digo que quien lo merece, debería ganar. A veces pasas sin merecerlo. El año pasado pudo darse alguna de estas circunstancias, por ejemplo. Pero estas cosas suceden y hay que aceptarlo”.

¿El City necesita reconstruirse?

“Tenemos tiempo para pensar en eso. Es fácil caer, ahora, en este tipo de conclusiones. La derrota en casa fue dura de digerir y esta, igual. Pero ellos son muy buenos y lo sabemos. Con el tiempo, todos aceptaremos las cosas tal y como son. Pero ahora aún nos quedan 40 partidos por delante y vamos a pensar en la Premier y en la FA Cup. Trataremos de estar en esta competición otra vez”.

¿Cómo gestiona este momento?

“La Champions está muy bien, por supuesto, pero no hemos dado el pecho en toda la competición. No encontramos la estabilidad en ningún momento y así, es muy difícil. Me esperaba un Madrid más agresivo de salida y tener alguna posibilidad más, pero tras el segundo gol ya fue muy difícil”.