“Sí, se asocian mucho y dan muchos pases. No tengo nada que reprochar a mi equipo porque sé contra quién jugamos. La cuestión es que dejar ir la victoria cuesta más aceptarlo”.

“Han sido capaces de darle la vuelta. No lo hemos regalado, porque va a parecer que ellos no han hecho nada, pero lo hemos perdido”.

“Ha pasado muchas veces, si pasa muchas veces es porque no consigo encontrar la solución. Ha sido el año que el Madrid ha estado mejor. Llevábamos un buen resultado y lo hemos dejado ir. Nos hemos encontrado el penal, pero el partido ha estado más igualado y ellos han tenido más ocasiones como nunca en el Etihad”.

Partido

“Han estado mejor con el balón, nosotros ansiosos con y sin el balón. Nos ha penalizado mucho. Hay que recuperarse porque el golpe anímico es duro, pero a ver qué pasa. Cuando vas ganando 2-1 no piensas en dejar de jugar. En ese momento no pasa nada. Llevo aquí ocho años y hemos sido una máquina, pero en este momento no soy suficientemente bueno para gestionar estas situaciones. Es la verdad”.

Rendimiento del City