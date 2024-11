Hansi Flick valora la goleada del Barça y bromea con la patada de Cubarsí: “Es joven, solo son unas grapas en su cara”

Lewandowski

“Suma 99 goles, no lo sabía, si lo hubiera sabido... Es mi culpa. Hoy ha estado muy bien, pero debemos pensar en otros partidos. Ha sido importante para nosotros. Estoy muy contento. Pero no me fijo en estas cosas, yo pienso en el próximo encuentro y por eso lo he cambiado”.

Koundé

“Es un buen ejemplo para el resto de jugadores. Ha mejorado sus actuaciones. Es un gran profesional. Está muy centrado. Aprecio lo que ha hecho. Es muy bueno ver las asistencias que ha dado hoy”.