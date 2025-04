Uno de los puntos clave mencionados por Flick fue la situación de Wojciech Szczesny , quien se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del conjunto azulgrana. Si bien no pudo dar detalles exactos sobre su presencia para lo que resta de la temporada, señaló que en el fútbol todo puede pasar.

"En el fútbol puede pasar de todo, no te puedo responder al 100%".

"Los grandes resultados me alegran, pero escoger un solo partido es muy complicado".

"Ya veremos mañana si puede jugar o si se puede recuperar para el fin de semana. Su calidad nos ayuda muchísimo, pero a veces no podemos contar con él para que no acumule tantos minutos, pero estamos muy contentos con él".

El estado físico

"Es una cosa que ya he dicho. Queremos que todos estén disponibles y no me canso de repetir que estos futbolistas son fantásticos y quieren estar siempre. Quiero darles la oportunidad de disputar una final".

El sextete con el Bayern y el título más importante

"No vivo en el pasado, solo en el presente. Si es la Liga, la Champions, la Copa... Todo esto es cosa del futuro y tenemos que concentrarnos en el partido contra el Dortmund. Es la tarea que tenemos entre manos. Nos tenemos que centrar en el partido de mañana, todo el resto es cosa del futuro".