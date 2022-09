¡Dolorosa derrota en Turín! Juventus pierde contra el Benfica y queda contra las cuerdas en la Champions League

Apenas dos jornadas disputadas de la Champions League y la Juventus está ya contra las cuerdas tras cosechar este miércoles en casa su segunda derrota, esta vez frente al Benfica por 2-1.

Repasá la tabla de posiciones de la Champions League

Tras la victoria del PSG en Haifa (3-1), portugueses y franceses lideran el grupo H con 6 puntos, mientras que la Juventus y el Maccabi aún no han estrenado su casillero.

“Estoy preocupado, no lo voy a esconder. Nos vamos demasiado a menudo de los partidos, no sé la razón, si es física o mental. Nos cuesta ser regulares en los partidos, no hay mucho más que decir, solo trabajar”, señaló el capitán italiano Leonardo Bonucci.

“No es culpa de alguien en particular, ni de un jugador ni del entrenador, es de todo el mundo”, añadió el defensor que calificó de “lógicos” los silbidos recibidos en el Juventus Stadium.