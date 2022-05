Kun Agüero reveló el jugador del Real Madrid al que tiene miedo: “Hijo de mil, hay que pegarle una patada”

Antes de que se diera la espectacular remontada del Real Madrid contra el Manchester City en las semifinales de la Champions League, Kun Agüero reveló el jugador del equipo blanco al que tiene miedo.

Durante el streaming para ESPN el argentino fue claro. Aseguró estar nervioso y dejó una frase que va a quedar par los libros del fútbol: “hay que pegarle una patada”.

“Quiero decir que estoy recontra nervioso, no sé por qué, pero estoy nervioso. Yo quiero que pase el City.... no sé qué tiene Pep guardado, me imagino que no durmió en toda la noche, ya lo conozco. Le tengo miedo a este hijo de mil de Vinicius...la con... de la lora, hay que pegarle una patada a ese”, fue la frase del Kun.