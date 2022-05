Increíble: quedó eliminado en la fase de grupos y ahora jugará la final de la Champions League en una misma edición

El colombiano aportó en ese momento dos goles, los que le anotó al Milan en cada uno de los enfrentamientos. Casi dos meses después de quedar eliminado del torneo, el Liverpool lo fichó y lo introdujo en las fases eliminatorias. Allí marcó hasta el momento dos goles más, uno al Benfica en la ida de los cuartos de final y ahora al Villarreal en la vuelta de semifinales. Desde que la UEFA permite que un futbolista juegue para dos equipos en una misma edición de la Champions, este es el caso más resonante.

El propio entrenador Jurgen Klopp quedó asombrado por las condiciones de Díaz y la manera en la que se adaptó a su Liverpool. ‘‘Ha tenido un impacto increíble, pero no me gusta hablar en particular. Estábamos un poco fijos, un poco estáticos en la delantera ante un equipo que defiende hombre a hombre. Nos faltaba movimiento y necesitábamos otro tipo de opciones ‘’, dijo el alemán al final del encuentro.

“Increíble. Te ataca sin miedo. Te ataca una y otra y otra y otra vez” dijo, por su parte, el capitán Van Dijk sobre el colombiano, a quien pasó de tenerlo como rival a tenerlo de compañero de equipo.