Luis Enrique dice lo que Mbappé no quería escuchar y exaltó a Dembelé: "Tenemos una mentalidad de equipo; No se juega solo"

"Hay varias situaciones que son casualidades. Intento vivir este momento con la tranquilidad que te dan 10 años más, intentando transmitir al equipo la felicidad de jugar esta final, la oportunidad de hacer historia, de hacer algo que no ha hecho nadie antes (ganar la 'Champions' con el PSG). Pero hay que tener cuidado con la sobrexcitación. Me ha encantado el entrenamiento. Estamos preparados y no tenemos miedo", aseguró.

El técnico español habló del mal momento que vivió su equipo en el inicio de la temporada, cuando coqueteó con la eliminación en la Liga de Campeones.

"Ha sido la misma simbiosis con la plantilla desde el primer día. Tengo mi manera de jugar y de actuar, que puede gustar más o menos. Pero mi relación con los jugadores ha sido maravillosa desde el primer día. No es que ahora como ganamos nos llevamos bien, no. Siempre ha sido así, desde el año pasado. Tengo una plantilla excepcional. Siempre he intentado ver el lado positivo, no he cambiado ni un matiz", apuntó.

"Tenemos una mentalidad de equipo. El nosotros. Es lo que nos ha traído aquí. No se puede jugar de manera individual solo. Hemos conseguido superar las dificultades entre todos, aunque Dembelé ha sido clave, ha dado el ejemplo para los demás. Es un placer haberle dado la confianza", finalizó.