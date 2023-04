Pep Guardiola se defendió de sus repetidos fracasos en Champions comparándose con Michael Jordan: “solo ganó seis anillos”

“Es muy importante para nosotros, no te lo voy a negar. Vino para ayudarnos en la Champions, sí, pero también en la FA Cup y en la Premier League. Es importante tener un jugador que pueda marcar goles de la nada, pero en el pasado también marcamos mucho y quedamos eliminados. Quizás el problema es que no fuimos suficientemente sólidos en defensa”.

Su revancha con Tuchel

Guardiola tendrá su revancha este martes en el Etihad Stadium (1:00 pm) cuando se enfrente a Thomas Tuchel, técnico que le venció en la final de la Liga de Campeones en 2021, cuando el alemán dirigía al Chelsea.

“Vimos el partido un mes después y no estuvo tan mal como pensaba. Fue un encuentro muy parejo, pero lo olvidamos y ahora estamos aquí de nuevo. No vivo en el pasado y no me preocupa. Es parte del juego”, terminó diciendo Pep Guardiola.