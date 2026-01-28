Mbappé impacta la Champions tras el gol que recibió Real Madrid del portero de Benfica: "Es una vergüenza"

"Teníamos un objetivo claro de estar en los primeros ocho para tener menos partidos, empezamos el partido muy flojos, merecen marcar primero, pero ellos no marcan, nosotros metemos y pensaba que eso nos iba a meter en el ritmo de partido. Ellos fueron mucho mejor en el primer tiempo", dijo a los periodistas el delantero francés al acabar el encuentro en el Estádio da Luz.

Kylian Mbappé consideró este miércoles que la derrota por 4-2 del Real Madrid frente al Benfica es "merecida" y admitió que el conjunto blanco "no ha jugado bien".

También admitió que el último gol, firmado por el portero de las 'águilas', Trubin, es una "vergüenza", aunque "matemáticamente no cambia nada" para el Madrid.

"Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también nos jugaramos la vida y ese ha sido el problema del partido (...) Era un partido de 'Champions' y nosotros no salimos a jugar un partido de 'Champions'", admitió Mbappé haciendo crítica del juego.

E insistió: "No hemos jugado bien, ellos han jugado bien porque el Benfica en casa siempre es difícil", para concluir que, quizás, al Madrid le toque volver a Lisboa y al estadio de los encarnados en la fase eliminatoria que ahora tendrá que jugar tras quedar fuera del top ocho con la derrota de este miércoles.