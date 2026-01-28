Se tambalea el bicampeonato de Luis Enrique: PSG fracasa en la primera fase de la Champions tras tropezar en la última fecha

¿Quién puede dudar de este equipo?, repite el técnico, mientras la duda se abre cada vez más hueco, desde la portería, donde el joven Lucas Chevalier multiplica los errores y fue castigado por Luis Enrique en este duelo clave, hasta el ataque, donde Dembélé tarda en sacar brillo al Balón de Oro.No fue suficiente el retorno de un Hakimi que todavía no está en su mejor forma, tras la lesión y la Copa África.No quería sustos el equipo de Luis Enrique, lanzado a finiquitar el duelo por el procedimiento de urgencia y al minuto un penalti pitado con ayuda del VAR por mano de Miley, que cortaba una internada en el área de Barcola, les allanaba el camino.Pero Dembélé se encontró a un inspirado Pope que cuatro minutos más tarde se vio sorprendido por un disparo desde la frontal de Vitinha que sigue en estado de gracia en la Liga de Campeones y que consiguió su quinta diana en al competición.El partido se le ponía de cara al PSG, que se relamía con el balón, aunque sin crear ocasiones claras, relegando a los ingleses al papel de comparsas. Los de Eddie Howe resistían bien, ordenados en defensa y prestos a desplegar el contragolpe.