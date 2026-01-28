Mourinho revela lo que le dijo Arbeloa tras celebrarle el gol en la cara al Real Madrid: "Una noche para recordar..."

El entrenador del Benfica, José Mourinho, afirmó este miércoles que se ha disculpado ante el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, por la forma en que ha celebrado la victoria 4-2 contra el equipo merengue en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones. "Le he pedido disculpas por el modo en que he celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y comprende que en ese momento (uno) se olvida, que es el Real Madrid y que Álvaro está en el banquillo", indicó Mourinho, quien reveló que el entrenador merengue le ha dicho que no hacía falta disculparse.

Afirmó que esta ha sido "una noche para recordar". "Pienso en los benfiquistas más jóvenes, creo que fue una noche increíble estoy súper feliz por los jugadores, hicieron un juego absolutamente extraordinario", dijo. Mourinho añadió que a lo largo de su carrera ha ganado y perdido partidos, pero que nunca había ganado uno con su portero marcando "un gol fantástico" en el último minuto. "Pensaba que había pasado por todo, pero al final resulta que no he pasado por todo", señaló en referencia al tanto marcado por el portero del Benfica, el ucraniano Trubin, en el tiempo de descuento, que dio el 4-2 al equipo lisboeta. Preguntado sobre qué supone para él haber ganado al Real Madrid en la fase regular de la 'Champions', Mourinho aseguró que piensa más en los jugadores y en el club que en sí mismo. "No estoy tratando de hacer una cosa con mi carrera que no haya hecho nunca -agregó-, me centro en disfrutar y trabajar, y para esta gente jugar una eliminatoria contra el Real Madrid o el Inter es una oportunidad fantástica".