Mourinho revela lo que le dijo Arbeloa tras celebrarle el gol en la cara al Real Madrid: "Una noche para recordar..."

El entrenador del Benfica, José Mourinho, afirmó este miércoles que se ha disculpado ante el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, por la forma en que ha celebrado la victoria 4-2 contra el equipo merengue en el cierre de la fase regular de la Liga de Campeones."Le he pedido disculpas por el modo en que he celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y comprende que en ese momento (uno) se olvida, que es el Real Madrid y que Álvaro está en el banquillo", indicó Mourinho, quien reveló que el entrenador merengue le ha dicho que no hacía falta disculparse.