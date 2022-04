Pep Guardiola sobre las constantes remontadas del Real Madrid: “¿PSG y Chelsea? La gente dice que tiene suerte, pero nada de eso”

A Guardiola si su equipo gana y no juega bien, le sirve? Qué opina en este debate?

“No opino en este debate”.

Sobre la sensación de que ahora jugadores top como Haaland prefieren venir al City

“No tengo ni idea”.

Diferencias entre el Madrid de Zidane y Ancelotti

“Eliminatoria con detalles decidieron. Nadie fue muy superior. Eliminatoria de detalles. Lo que he visto del Madrid últimamente he visto jugadores un empare... lo que más me gusta es que, en la dificultad, ves jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. Si van bien las cosas fluyen y dan un paso adelante, si van mal dan dos pasos adelante. A ellos no les quema el balón. Pierden el balón y jugadores como Modric, Benzema, Carvajal, Alaba quieren el balón”.

Balance positivo con el Madrid

“He ganado y he perdido. Cuando juegas tantas veces es lo que pasa. El talento del Madrid se combate con más talento pero no me siento especial por el hecho de haber ganado o perdido más o menos. Esto les pertenece a los futbolistas no hay más”.

Si como barcelonista le pone mucho eliminar al Madrid

“No. Solo intentaré hacer un buen partido para eliminar al Madrid”.

Cómo analizas lo que ha logrado el Madrid ante el PSG y el Chelsea

“No es cuestión de suerte ni casualidad, no hay nada de eso. Tienen mucho nivel. La gente que dice que tiene surte, de eso nada”.

¿Crees que tu misión en Manchester no estará cumplida hasta que ganes la Champions?

“Mientras yo siga entrenador, y hablo por mi personalmente, nunca tendré una misión cumplica ya que siempre hay un objetivo nuevo por cumplir. Nosotros, con el club, tomamos decisiones juntos. La gente dirá si han sido buenas, malas, misión cumplida o no. Esto lo podeis decidir vosotros, sin problema”.

¿Los lesionados, cómo pintan los caso de Walker y Stones?

“Son duda. No han jugado ni entrenado los últimos días. Hablaremos con ellos para saber cómo se sienten, veremos el entrenamiento de hoy y decidiremos”.

El impacto de Vinicius

“Con esta edad y cuando estás totalmente asentado en un club como el Real Madrid... habla por sí solo. En el Real Madrid, y nosotros tratamos de ser así también, no juegas por tu nombre o por tu marca. Juegas porque lo mereces y te lo has ganado. Esta es la cultura que tienen y que queremos instaurar. Estamos aprendiendo y creciendo en esto, aprendiendo y tratando de aplicarlo cada día. Vengo de Barcelona, un sitio donde piodías sentir esto. Desde que era recogepelotas... sabías que habías de ganar cada partido. Y queremos asentar esto en el City”.