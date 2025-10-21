El campeón PSG le propinó tremenda paliza al Leverkusen en la Champions: expulsiones y un penal fallado

Fue entonces cuando el tornado parisino destrozó, en solo siete minutos y a la contra con una tremenda efectividad, a los alemanes con un doblete de <b>Désiré Doué</b> (44 y 48) y un gol de billar de <b>Kvaratskhelia</b> (41).Tras el descanso, el lateral portugués, <b>Nuno Menes</b>, se unió a la fiesta con un tanto en el 50'.<b> Aleix García</b> puso poco después el 2-5 con un trallazo a la escuadra, pero el actual Balón de Oro, el francés <b>Ousmane Dembélé</b>, colocó tierra de por medio en el 66', un gol marcado solo tres minutos después de entrar en el terreno de juego tras estar de baja por lesión un mes y medio. <b>Vitinha </b>cerró la cuenta parisina en el 90' con un disparo desde fuera del área.A <b>Jesús Gil Manzano</b> y al VAR no les faltó el trabajo en este partido de toma y daca, pues en el 32' fue expulsado por un codazo el capitán del <b>Leverkusen</b>, <b>Robert Andrich</b>, mientras que el ucraniano <b>Zabarnyi</b>, central del <b>PSG</b>, se fue también a las duchas unos minutos después, en el 37', tras cometerle un penal a <b>Kofane</b>.