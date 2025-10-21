El campeón PSG le propinó tremenda paliza al Leverkusen en la Champions: expulsiones y un penal fallado

El París Saint-Germain sacó el mazo ante el Bayer Leverkusen y lo castigó este martes en Alemania con un doloroso 2-7, en una noche especialmente vibrante en el primer tiempo, cuando hubo dos expulsiones (una en cada equipo) y un penal fallado por Grimaldo. El ecuatoriano Willian Pacho abrió el marcador en el minuto 7, en el que fue su primer gol como parisino desde que fichase en 2024, empatado momentáneamente por un penal transformado por Aleix García (38).

Fue entonces cuando el tornado parisino destrozó, en solo siete minutos y a la contra con una tremenda efectividad, a los alemanes con un doblete de Désiré Doué (44 y 48) y un gol de billar de Kvaratskhelia (41). Tras el descanso, el lateral portugués, Nuno Menes, se unió a la fiesta con un tanto en el 50'. Aleix García puso poco después el 2-5 con un trallazo a la escuadra, pero el actual Balón de Oro, el francés Ousmane Dembélé, colocó tierra de por medio en el 66', un gol marcado solo tres minutos después de entrar en el terreno de juego tras estar de baja por lesión un mes y medio. Vitinha cerró la cuenta parisina en el 90' con un disparo desde fuera del área. A Jesús Gil Manzano y al VAR no les faltó el trabajo en este partido de toma y daca, pues en el 32' fue expulsado por un codazo el capitán del Leverkusen, Robert Andrich, mientras que el ucraniano Zabarnyi, central del PSG, se fue también a las duchas unos minutos después, en el 37', tras cometerle un penal a Kofane.