Se acabó la jornada 5 de la Champions League, Real Madrid volvió al triunfo gracias a un enorme Kylian Mbappé.

    La Champions League ha cerrado su jornada cinco y varios equipos han cambiado de puesto.

     Kevyn Oseguera
2025-11-26

Kylian Mbappé le sacó las papas de fuego a Xabi Alonso. El francés se puso la capa héroe para que Real Madrid volviera a la victoria luego de que en los últimos tres partidos no pudiera triunfa.

Los blancos ganaron por primera vez en Grecia y lo hicieron 1-3 frente a Olmpiacos con un tremendo hattrick de Mbappé que llegó a 7 goles en lo que va de la Champions League.

Con esta victoria, la Casa Blanca llegó a 12 puntos y escaló hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Campeones. El objetivo es clasificar entre los primeros 8, cosa que se le ha complicado por su derrota ante el Chelsea 3-0 del martes.

