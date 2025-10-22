Con solitario gol de Belligham, Real Madrid gana a la Juventus y sigue perfecto en la Champions de cara al Clásico

<b>LA PREVIA </b>Antes del clásico del fútbol español, el Real Madrid-Barcelona que detendrá el mundo del fútbol el próximo domingo, el equipo de Xabi Alonso encara otra cita con solera europea, también en el Santiago Bernabéu, este miércoles, ante un Juventus que busca el despegue para cambiar su mala dinámica en un estadio icónico.Semana grande en el Bernabéu. Duelo histórico de la Liga de Campeones y clásico ante el Barcelona. Será el vigésimo tercer enfrentamiento del equipo blanco con el Juventus, uno de ellos fuera del marco europeo y reciente, en el Mundial de Clubes del pasado verano. Un duelo con el dulce recuerdo madridista de dos finales de 'Champions' ganadas. Solo superado en número por el protagonizado ante el Bayern Múnich (28 citas).