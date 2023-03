Richarlison le tira de todo a Conte: “No entendí porque no fui titular; la temporada es una mie***, no podemos jugar así”

“Soy un profesional. Trabajo todos los días y quiero jugar. Me faltan minutos, me falta tiempo. Esta temporada es una m*erda porque no tengo minutos; también sufrí algunas lesiones. ¿Si debería ser titular más veces? Yo tampoco lo entiendo. Iba en una buena racha, con dos victorias contra el West Ham y el Chelsea, y me puso (Conte) en el banquillo otra vez. Contra los Wolves, me puso cinco minutos”, empezó quejándose a los micrófonos de TNT Sports.

LA PRUEBA DE CONTE

Richarlison, comentó que “Preguntó por qué no había entrado de titular y no me dijeron nada. Antes de este partido, me pidieron que hiciera una prueba en el gimnasio. Conte me dijo que, si estaba bien, estaría en el partido. Cuando llegó la hora, me puso en el banquillo. Estas son cosas que no puedes entender. Cuando yo entro al campo, me dejo la vida. Venía de dos buenos partidos, sobre todo contra el Chelsea, donde jugué todo el partido y lo ganamos. Supongo que debería haber jugado (contra el Milan, de titular)”, agregó.