Simeone se engancha tras eliminación del Atlético: “Que levante la mano quién cree que Julián la tocó dos veces”

Eliminación

“Los jugadores que estaban hoy no estaban en tandas anteriores, solo Oblak, pero la mayoría no. No es para valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de una manera increíble. Pudimos ampliar el marcador en algún pasaje del partido a nuestro favor, llegamos a los penales”.

Le anularon el penal a Julián por doble toque

“Aparentemente, recién veo la imagen del penal, el árbitro dice que cuando Julián pisa y patea toca la pelota con el apoyo del pie, pero la pelota no se mueve. Eso sirve para discutir si fue gol o no, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy contento. Competimos de una manera ejemplar. Que sí, que posiblemente no hayamos podido ganar en Champions al Madrid. Sí, claro, no pudimos, pero lo pasaron mal todas las veces. Se van a acordar disfrutando de haber ganado, pero pensando: estos nos lo ponen jodido siempre”.

¿Tiene claro que Julián la toca dos veces?

“Cuando apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni un poquito. Pero si el VAR lo llamó, nunca vi un penal que llame el VAR, pero vale también y habrán visto que la tocó. Quiero creer que habrán visto que la tocó”.