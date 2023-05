¡Toni Kroos desliza la decisión que ha tomado en el Real Madrid antes de enfrentar al Manchester City!

“No sé en qué se puede parecer al año pasado. Nosotros estamos muy motivados. Espero que la motivación sea la misma, pero de verdad que más no puede ser. Lo del año pasado no sé si fue el rival más complicado. Por suerte, hemos jugado con equipos de gran calidad. Un City con Pep no es fácil de vencer”.

“Yo solo hablo de mi caso. Ya he dicho que va por buen camino, pero no es cosa mía hacerlo oficial, es cosa del club”.

Las polémicas entorno a Vinicius

“Es muy joven, son situaciones que no ha vivido mil veces. No es normal que con 22 años sea tan decisivo. Debe ser muy pesado jugar contra él. No para. Tiene que aprender, pero es increíble. Lo provocan y los árbitros a veces no ayudan. Merece más protección, hay un clima que no ayuda. Es el tipo de jugador que todos queremos ver, menos los rivales. Tiene que convivir con esto”.

Un calendario intenso

“Nosotros estamos bien. Nunca busco excusas. No nos faltarán fuerzas mañana. Es una semifinal de Champions. Claro que se puede mejorar, porque no es lo ideal jugar estos dos partidos tan seguidos. No nos ha ayudado nadie. Ya hace tiempo que es así el tema de los calendarios. No es actual. Hace años que digo que es demasiado. Nadie quiere quitar competiciones porque es menos dinero. A los jugadores nadie nos pregunta”.

Los clubes estado

“Para ser honesto, en el fútbol se mueve mucho dinero. No tengo nada en contra, depende lo que se haga con ese dinero, si lo que se hace es bueno o no para el fútbol. Pueden crear grandes cosas, con estadios, entrenadores, academias... Hay muchos ejemplos. Hay otros que los tratan como juguetes. Eso no”.