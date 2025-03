Vinicius rompe el silencio sobre el Balón de Oro y su millonaria oferta en Arabia: “Nunca he soñado con ganarlo”

El delantero brasileño se refirió al Balón de Oro, dejando claro que no se sintió “traicionado” por no haber conseguido el galardón: “Hay gente que vota lo que ellos creen. Yo tengo mis pensamientos, mis compañeros también”, expresó.

Vinicius terminó en la segunda posición del prestigioso premio y fue claro: “Nunca he soñado con ganar el Balón de Oro, claro que cuando estás cerca de ganarlo lo quieres ganar, pero tendré opciones de ganar otros premios”.

Por otro lado, reafirmó su ambición de continuar marcando goles y dejando su huella en el Real Madrid: “Mi sueño de niño siempre fue llegar hasta aquí y ahora que lo he hecho puedo ganar mucho más y entrar en la historia de este club”.

Sobre el dinero que podría haberle ofrecido Arabia Saudí, Vinicius dejó claro que su enfoque no está en lo económico, sino en seguir logrando sueños futbolísticos. “Estoy aquí para seguir la historia y todo lo que este club y el presidente me han dado”, afirmó.

En cuanto a las ofertas de Arabia Saudí , Vini se mostró firme en su compromiso con el Real Madrid , asegurando que está “muy tranquilo” porque tiene contrato hasta 2027 y expresó su deseo de renovarlo pronto: “Soy feliz aquí en el mejor equipo del mundo. No podría estar en un sitio mejor que aquí”, comentó el brasileño.

“Siempre el club. Yo hago lo que el club me manda. Ellos me pidieron quedarme en Madrid y yo lo hago tranquilo”

¿Quién decidió no ir a la gala del Balón de Oro?

“No me sentí traicionado. Hay gente que vota lo que ellos creen. Yo tengo mis pensamientos, mis compañeros también. Nunca he soñado con ganar el Balón de Oro, claro que cuando estás cerca de ganarlo lo quieres ganar, pero tendré opciones de ganar otros premios. Ya he ganado dos Champions y estoy aquí para ganar muchos más”.

“Estoy aquí para seguir la historia y todo lo que este club y el presidente me han dado. Ojalá pueda seguir marcando más goles y cumpliendo más partidos con esta camiseta. Mi sueño de niño siempre fue llegar hasta aquí y ahora que lo he hecho puedo ganar mucho más y entrar en la historia de este club”.

La temporada de Vinicius

“Ahora mismo estoy en mi mejor versión. He tenido lesiones durante la temporada. Con tantos partidos no puedes estar al 100% en todos. Es muy complicado para los jugadores. Cada 2-3 días tenemos que dar lo mejor, pero no siempre es posible. Todos los jugadores esta temporada están jugando con muchas molestias. Después de marcar tantos goles y hacer tantas diferencias la última temporada, la gente va a querer más de mí, pero ahora llega el mejor momento de la temporada y el Madrid juega mucho mejor este tramo”.

¿Qué pone nervioso a Vinicius en el derbi?

“Cuando los árbitros no sacan la tarjeta a los demás y cuando yo protesto por primera vez me sacan tarjeta. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero creo que cada partido estoy mejorando y estoy intentando estar más tranquilo. Así voy poco a poco a mejor. La gente se olvida que solo tengo 24 años y tengo que aprender mucho”