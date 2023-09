Xavi explica que el Barcelona ya está para competir en la Champions: “Pasar de grupo y como primeros”

”Hoy hemos analizado al rival. Es importante saber que es la máxima competición a nivel europeo y los jugadores están muy motivados, pero tampoco nos puede obsesionar. No podemos perder nuestra personalidad. El sábado se vio un equipo excelente, con momentos brillantes y hasta donde los dé. Cuando llegué nos nos daba. El año pasado sí nos daba para competir, pero no para resultados y este año nos da para competir y para resultados. Es la temporada donde queremos dar este salto”.

Joao Félix

“Como entrenador, si no hay actitud, no puede estar en el equipo. La actitud de Joao Félix es como la de todos, positiva, con ganas de trabajar y ayudar al equipo, si no, no podría estar”.

Pedri

“Va muy bien. Tiene buenas sensaciones. Aún le falta un poco. Fecha no puedo dar, depende de las sensaciones. Lo importante es que se recupere al cien por cien. Más que lo antes posible, que vuelva lo mejor posible”.

Araujo

“Podríamos haber forzado mañana, pero no vale la pena. El sábado ya estará”.