Xavi señala al jugador del Barcelona que está al nivel del mejor Neymar: ‘‘Es un puñal, marca la diferencia, asiste, anota...’’

“Está feliz, disfrutando, contento, es importante para mi, para el grupo... marca diferencia, asiste, anota, es un puñal y está en un buen momento. No me quiero tirar flores, pero la capacidad que tiene en el uno contra uno está al nivel del mejor Neymar. Se tiene que atrever más a tirar a puerta y marcar. Es un buen chico y tiene que aprovechar estas características. Está para marcar las diferencias y lo está haciendo”.

Lewandowski

“Robert es así, es insaciable, cómo entrena, mejora al equipo, ayuda, la humildad, cómo ordena, trabaja, presión... se me acaban los elogios porque no es sólo el hat-trick. Cómo trabaja, cómo sabe dominar el tiempo del partido. Además de que marca la diferencia con goles, nos da muchas soluciones en ataque. Si no es el mejor estará con Benzema los dos mejores, también está Halaand. Pero, sin ánimo de comparar, está a un nivel que es un espectáculo. Un orgullo”.

Pablo Torre

“A veces haces un cambio rápido e inesperado y no te da tiempo de explicar la situación en el campo. Ha sido un tema de estrategia, de pelota parada”.

Expectativas

“Es pronto. Estamos muy contentos, hay que disfrutar, pero son sólo tres puntos. Nos queda Múnich, Milan... es un grupo difícil. Hay que seguir siendo muy humildes, esto sólo ha empezado”.

Triunfo necesario

“Era necesario y porque las victorias siempre dan moral y confianza. Mañana se levantarán pensando que han hecho un partidazo y es así, y los culés contentos. Me uno a esta euforia, pero con cautela, calma y toda la humildad del mundo”.