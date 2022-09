Xavi se enfada luego de caer contra el Bayern Múnich: ‘‘Estoy cabreado, era una oportunidad para ganar en este campo de una vez por todas’’

“Cuando perdonas en la Champions, lo acabas pagando. Hemos sido mejores que el Bayern hoy, era un día para ganar y hemos perdonado demasiado. Ellos no perdonan”.

“Creo que hemos sido mejores en muchos aspectos, les hemos igualado en el físico, hemos dominado la pelota. Pero no puedes perdonar tanto. Los hemos perdonado. Estoy enfadado. La sensación es que dominas, pero pierdes. El aprendizaje es duro. Estoy enfadado y orgulloso también. Hemos sido mejores, pero esto va de ganar. Ellos están hecho y nosotros estamos en el proceso. Tenemos que mejorar. Es una pena”.

Xavi Hernández expresó estar fastidiado después de la derrota del Barcelona en Múnich. El entrenador aseguró en rueda de prensa que no merecieron ese resultado (2-0), pero admite que no pueden perdonar tanto ante uno de los rivales más potentes de Europa.

Posible penal sobre Dembélé

“No lo he visto. Todo el mundo me dice que sí lo es, pero al final, no son errores nuestros”.

Efectividad

“Estoy cabreado, no me gusta perder y no lo hemos merecido. Creo que hemos sido mejores. Intento ser honesto, Les hemos dominado y sometido”.

Lección

“Aprendemos de nuestros errores. Por desgracia, es así. No nos puede pasar lo que nos pasa en el córner ni en la contra. Te vas con un 2-0 que no es lo que pasa en el campo, pero esto es la Champions”.