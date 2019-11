Rodrygo Goes: "Hoy he realizado un sueño y estoy contento"

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes se mostró "muy feliz" este miércoles tras firmar tres goles ante el Galatasaray y disfrutar de un "sueño" en el Santiago Bernabéu, una noche mágica en Liga de Campeones por la que reconoció que su carrera va más "rápido" de lo que podía esperar.



"Estoy feliz. Cada día está acelerando un poco más rápido de lo que yo esperaba. Como siempre digo, yo estoy entrenando y preparado para que no sea una novedad tan grande", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Rodrygo Goes, anotador de un triplete, celebra con Karim Benzema que marcó un doblete.



El jugador brasileño se quedó con la afición blanca en su primera gran noche y además bajo los focos de la Champions. "Hoy he realizado un sueño y estoy contento", apuntó, tras el 6-0 al Galatasaray, goleada que abrió con los dos primeros y el último tanto de la noche.



"Yo tengo mucha calma, mucha tranquilidad, como todos me dicen. Continúo trabajando y sigo así por eso creo que las cosas están saliendo bien", afirmó.





Además, después de otro día de conexión con Benzema, Rodrygo elogió a su compañero. "Es todo más fácil, es un crack. Un '10' que juega de '9'", finalizó, después de intercambiar asistencias con el francés.