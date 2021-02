El enojo e insulto de Lionel Messi con su compañero de Selección durante el Barca-PSG: "La c.... tu madre"

El argentino Leandro Paredes protagonizó un partido enorme en la goleada del París Saint-Germain 4-1 ante Barcelona donde junto a Kylian Mbappé y Marco Veratti fueron lo más destacados del conjunto parisino que ha puesto un pie en los cuartos de final de UEFA Champions League.

VER: El hat-trick de Mbappe que destruyó al Barcelona en Champions League

El Barcelona, desmoronado anímicamente, fue víctima de otra humillación en la máxima competencia europea, donde su estrella Lionel Messi estalló en enfado al tener un duro pique con su compañero y amigo de selección, Paredes, a quien le dijo uno que otro fuerte recadito.

Las cámaras de ESPN siguieron al capitán culé y descubrieron la discusión que los argentinos mantuvieron en pleno partido. No se definió el minuto que transcurría, tampoco hubo audio claro y no se pudo realizar lectura de labios amplia, pero al astro del Barcelona se lo notó bastante fastidioso con la actitud del ex Roma y Zenit que fue su rival el martes por la noche.



Leandro Paredes y Lionel Messi han disputado un mundial y dos Copas Américas juntos con Argentina.

De cara al regreso de las eliminatorias el 25 de marzo ante Uruguay, Messi se enojó y hasta hubo un gesto desafiante con Paredes, quien ha dicho en reiteradas ocasiones le encantaría que '10' vaya al PSG.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión donde a Lionel se le vio con molestias, ya que explotó de furia en el 2-1 en contra y directamente perdió el foco de su mirada en el tercer gol del PSG.

Sobre el final, Messi pasó cerca de Paredes y se tomó el costo de saludarlo, algo que sí hizo con sus otros compatriotas Mauro Icardi (con quien intercambió su camiseta) y Mauricio Pochettino justo antes de meterse en el vestuario.