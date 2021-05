Kai Havertz, héroe de la Champions del Chelsea: "He trabajado quince años para esto"  

"No sé qué decir. He esperado mucho tiempo por esto. He trabajado durante quince años para este momento", afirmó el joven jugador de 21 años, llegado a los 'Blues' el año pasado procedente del Bayer Leverkusen.

Te puede interesar: ¡Llegó la segunda! Chelsea es nuevo campeón de la Champions tras derrotar al City de Pep Guardiola



El gol de la final fue el primero que consiguió Havertz para el Chelsea en esta Champions.





Su compañero español César Azpilicueta aplaudió la aportación del jugador alemán.

LEER MÁS: No se vio en TV: Pep Guardiola, abatido, las lágrimas del "Kun" Agüero y la locura del Chelsea



"Se lo merece. Fue una temporada dura pero tiene una mentalidad tremenda. Va a ser una estrella. Ya lo es, ha ganado la Champions League", declaró a la televisión BT Sport.