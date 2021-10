Hora y por dónde verlos: Así se jugará este martes y miércoles la fecha tres de Champions

El Real Madrid visita el martes al Shakhtar Donetsk en busca de la reacción en la Champions y dejar atrás la inesperada derrota en el Santiago Bernabéu contra el Sheriff moldavo, sorprendente líder del grupo D del torneo continental.

El tropezón con el equipo considerado de entrada la cenicienta de la llave, dejó al Real Madrid en la segunda plaza a tres puntos del líder, mientras Inter y Shakhtar cierran la clasificación con un punto cada uno, a dos de los merengues.



El Atlético de Madrid, con el recuerdo de la gesta de Anfield en la cabeza, recibe el martes al Liverpool en un crucial duelo por el liderato del grupo B de la Liga de Campeones.



El conjunto inglés lidera la llave con seis puntos, dos más que el Atlético, mientras por detrás apunta el Oporto con uno y cierra el grupo el Milan con dos derrotas en dos partidos.





Tras su neta victoria frente a Manchester City (2-0), el París SG debe confirmar su estatus de líder del Grupo A de Champions, el martes en el Parc des Princes, frente al RB Leipzig, farolillo rojo de su llave, en un partido en el que contará con Leo Messi tras su regreso de la tregua internacional, pero sin Neymar, con dolores en los aductores.



En otros partidos de esta tercera jornada, el Atlético Madrid no tendrá derecho al error frente a un Liverpool en plena forma, lo mismo que el Real Madrid, en desplazamiento en Ucrania tras su derrota frente al Sheriff Tiraspol.

Partidos de la jornada tres de la Champions



Martes 19 de octubre

Besiktas vs Sporting Lisboa: 10:45 A.M

Club Brujas vs Manchester City: 10:45 A.M

Shaktar vs Real Madrid: 1:00 P.M

PSG vs RB Leipzig: 1:00 P.M.

Atlético Madrid vs Liverpool: 1:00 P.M

Inter vs Sheriff: 1:00 P.M

Ajax vs Dortmund: 1:00 P.M

Porto vs Milán: 1:00 P.M



Miércoles 20 de octubre

RB Salzburg vs Wolfsburg: 10:45 A.M

Barcelona vs Dinamo: 10:45 A.M

Lille vs Sevilla: 1:00 P.M

Manchester United vs Atalanta: 1:00 P.M

Zenit vs Juventus: 1:00 P.M

Benfica vs Bayern: 1:00 P.M

Chelsea vs Malmo: 1:00 P.M

Young Boys vs Villarreal: 1:00 P.M



