Honduras va contra Panamá: Cruces, fechas, sedes y horarios de los cuartos de final de Copa Oro de Concacaf 2025

Los cruces se definieron de la siguiente manera: Estados Unidos vs Costa Rica, Honduras vs Panamá, Guatemala vs Canadá y Arabia Saudita vs México. De estos cuatro cruces saldrán los cuatro países semifinalistas.

La fiesta grande de los cuartos de final inicia este sábado 28 de junio con dos partidos. Honduras enfrenta a Panamá en el primer cotejo a las 4:15 PM hora catracha. Luego, México se mide a Arabia Saudita en Glendale, Arizona. Ambos juegos son en esta sede.

El domingo, 29 de junio, se cierra la ronda de los mejores ocho. Guatemala y Canadá se miden en el US Bank Stadium de Minnesota. Posteriormente, Estados Unidos y Costa Rica finalizan esta ronda.

DATO: El actual campeón de la Copa Oro es la Selección de México. Estados Unidos es el segundo equipo con más preseas en esta competencia de Concacaf.