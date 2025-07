Javier Aguirre habló del duelo contra Honduras en Copa Oro y lo que dijo de Rueda: "Ellos están aquí por méritos propios"

¿Qué ha mejorado en la Selección de México?

"Mejorar no sé, porque sería compararlo con algo. Creo que hemos avanzado en el orgullo de estar aquí, tienen ganas de venir, hemos generado un ambiente de trabajo y armonía... interesante. Hemos logrado que los jugadores se sientan importantes, ha habido de todo, incluso en las derrotas, que por cierto han sido tres, hemos aprendido. Vamos bien".

Liderazgo de Johan Vázquez

"No voy a descubrir las vidtudes de Johan, yo lo conocí en Pumas y me pareció intresante. Estoy muy informado sobre su vida privada. Su presencia es importante, es muy competitivo, juega siempre, ha sufrido y sigue jugando, eso habla bien de él, de su físico y mentalidad. Es importante para nosotros, lo que me gusta es su competitividad".