Ex seleccionados hondureños hablan del duelo ante México: “Los que se sacrificaron ya están sacrificados”

Sobre hacer variantes respecto a los últimos dos once titulares de Honduras , los expertos no ven conveniente cambiar:

“Pueden ser titulares el Choco Lozano, Carlos Pineda o Dixon Ramírez. Lo que pasa es que prácticamente el equipo cambia cuando esos jugadores ingresan. Y no se trata tanto del cambio posición por posición, sino que la idea práctica cambia radicalmente. Para mí, que mantenga la alineación. Tampoco se puede decir que hay que cambiar a Jorge Benguché porque falló 40 goles: no le generaron nada contra Panamá. Y tampoco puedes decir que hay que cambiar a Romell Quioto porque tuvo varias pelotas, pero no le llegaba el balón”, afirmó Bennett.

Mientras que Membreño agregó: “El once debe ser el mismo porque ya hubo cambios fuertes antes. Me imagino que ya hay caras largas, jugadores que se sienten señalados por el momento de la Selección. Yo tengo otra idea: me parece que fue un tema de malas decisiones y mala elección de jugadores; de ahí la goleada. Pero creo que en ese once de los últimos tres partidos, Rueda ha encontrado una forma de defenderse muy bien. Los que se sacrificaron ya están sacrificados, con caras largas todos los días”.