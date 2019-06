Alexis Sánchez se pronuncia sobre la polémica que existe en la selección de Chile  

A días de comenzar la nueva edición de la Copa América, la selección chilena se encuentra con problemas internos ya que el plantel se encuentra dividido y por eso Alexís Sánchez envía un mensaje contundente ante está situación.



Es evidente que existe un malestar en el vestuario del equipo rojo entorno a la figura del guardameta Claudio Bravo.



La actitud del portero chileno no ha gustado a los jugadores ya que este problema viene desde marzo del 2018, cuando el técnico Reinaldo Rueda lo convocó para jugar ante Suecia y Dinamarca, pero días más tarde lo dio de baja porque el jugador declinó de asistir.



Ante toda está polémica una de las figuras de 'La Roja' Alexis Sánchez, tomó la palabra y envió un mensaje a través de sus redes sociales en las que expone lo siguiente:







"Ganamos dos Copas América por primera vez en la historia de Chile. Por estar todos unidos y el apoyo de todos los chilenos es fundamental a pesar de todas las diferencias que existan... Porqué ustedes son parte de las alegrías y las tristezas.... Gracias por sumar y no restar".



Chile, dio a conocer la lista de jugadores que participarán en la Copa América y uno de los ausentes es el arquero del Manchester City, Claudio Bravo.



La selección chilena jugará este lunes 17 de junio su primer partido ante Japón, uno de los invitados a este certamen, por el grupo C.